Курсы криптовалют к доллару на 30 октября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pexels.com / Rodnae_Productions

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $19.60. Сегодня актив торгуется на уровне $20,816.82238999*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 октября 2022 составляет $0.06401141*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $32.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,621.71843954*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0073. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66017221*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 30 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.11. Актив торгуется на уровне $56.25735488*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.13392155*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0053. Криптовалюта сегодня стоит $0.47296324*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.04204. На данный момент актив торгуется на уровне $0.11960282*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994912-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-oktyabrya-2022/