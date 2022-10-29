Курсы криптовалют к доллару на 29 октября 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $463.06. Сегодня актив торгуется на уровне $20,431.65719176*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00111 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 октября 2022 составляет $0.06325859*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $81.80. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,534.44104401*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0288. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63572886*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.94. Актив торгуется на уровне $54.69260253*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.59. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.0652857*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0098. Криптовалюта сегодня стоит $0.46588602*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01216. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08263039*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994850-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-oktyabrya-2022/