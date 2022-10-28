Курсы криптовалют к доллару на 28 октября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $461.75. Сегодня актив торгуется на уровне $20,543.27964109*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00111 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 октября 2022 составляет $0.06339966*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $47.14. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,538.5209026*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0194. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64254474*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 28 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.69. Актив торгуется на уровне $55.57349811*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.86. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.16848227*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.46925212*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00221. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07790231*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994700-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-oktyabrya-2022/