Курсы криптовалют к доллару на 27 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $505.38. Сегодня актив торгуется на уровне $20,653.20182867*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00137 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 октября 2022 составляет $0.06315378*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $68.03. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,543.76617998*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63891416*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.12. Актив торгуется на уровне $56.5870805*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.44936474*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0122. Криптовалюта сегодня стоит $0.46798817*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07026935*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994510-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-oktyabrya-2022/