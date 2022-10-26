Курсы криптовалют к доллару на 26 октября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $907.29. Сегодня актив торгуется на уровне $19,859.51755491*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00103 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 октября 2022 составляет $0.06205412*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $139.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,439.68198253*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.62240275*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.56. Актив торгуется на уровне $54.80156852*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.38. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.4709734*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.45832248*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00535. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06301938*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994300-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-oktyabrya-2022/