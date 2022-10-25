Курсы криптовалют к доллару на 25 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $45.70. Сегодня актив торгуется на уровне $19,325.21692345*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 октября 2022 составляет $0.06148698*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,342.21690687*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60443037*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.57. Актив торгуется на уровне $52.82610009*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.65354855*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0083. Криптовалюта сегодня стоит $0.45431733*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00066. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0595673*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994189-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-oktyabrya-2022/