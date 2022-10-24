Курсы криптовалют к доллару на 24 октября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $192.48. Сегодня актив торгуется на уровне $19,391.5019811*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00039 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 октября 2022 составляет $0.06154734*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $34.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,339.0283872*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61197285*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.19. Актив торгуется на уровне $53.06999326*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.11121325*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0042. Криптовалюта сегодня стоит $0.46229698*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05983262*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1994120-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-oktyabrya-2022/