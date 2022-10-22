Курсы криптовалют к доллару на 22 октября 2022

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $100.45. Сегодня актив торгуется на уровне $19,041.15826231*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00104 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 октября 2022 составляет $0.06147815*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,284.77038082*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60024119*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.63. Актив торгуется на уровне $50.9831264*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.45300146*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0127. Криптовалюта сегодня стоит $0.4482019*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05859668*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993898-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-oktyabrya-2022/