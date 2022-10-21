Курсы криптовалют к доллару на 21 октября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $8.20. Сегодня актив торгуется на уровне $19,134.93550686*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00052 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 октября 2022 составляет $0.06238224*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,291.15989434*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60809692*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.05. Актив торгуется на уровне $51.45401792*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.62. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.03286211*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.009. Криптовалюта сегодня стоит $0.44824539*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05966578*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993712-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-oktyabrya-2022/