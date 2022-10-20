Курсы криптовалют к доллару на 20 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $240.33. Сегодня актив торгуется на уровне $19,169.60665652*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00066 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 октября 2022 составляет $0.06248456*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $24.92. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,293.28843938*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0185. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61443557*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 20 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.66. Актив торгуется на уровне $51.25604213*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.75681*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0064. Криптовалюта сегодня стоит $0.45686008*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05943795*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993523-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-oktyabrya-2022/