Курсы криптовалют к доллару на 19 октября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $263.10. Сегодня актив торгуется на уровне $19,433.95457492*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 октября 2022 составляет $0.06240151*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $28.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,315.30547743*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0225. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63528981*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.16. Актив торгуется на уровне $51.64953312*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.56778024*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0146. Криптовалюта сегодня стоит $0.46744954*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05963907*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993333-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-oktyabrya-2022/