Курсы криптовалют к доллару на 18 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $369.80. Сегодня актив торгуется на уровне $19,476.33583867*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00026 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 октября 2022 составляет $0.06253353*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $32.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,324.09560493*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0135. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64543777*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 18 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.60. Актив торгуется на уровне $51.64749816*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.97. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.62747074*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0088. Криптовалюта сегодня стоит $0.47466541*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00119. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05960078*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993164-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-oktyabrya-2022/