Курсы криптовалют к доллару на 17 октября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $56.35. Сегодня актив торгуется на уровне $19,204.56400461*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 октября 2022 составляет $0.06167917*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $17.55. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,295.62364197*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64006377*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 17 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.66. Актив торгуется на уровне $51.03406354*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.07. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.06728882*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.016. Криптовалюта сегодня стоит $0.477005*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05890755*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992993-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-oktyabrya-2022/