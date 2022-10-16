Курсы криптовалют к доллару на 16 октября 2022

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $77.02. Сегодня актив торгуется на уровне $19,123.55636275*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00242 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 октября 2022 составляет $0.06273757*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,283.00174914*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0066. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64204944*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.80. Актив торгуется на уровне $51.09447892*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.92259465*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0038. Криптовалюта сегодня стоит $0.48383107*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05886074*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992932-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-oktyabrya-2022/