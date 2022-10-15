Курсы криптовалют к доллару на 15 октября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $617.66. Сегодня актив торгуется на уровне $19,505.40917938*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00243 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 октября 2022 составляет $0.06363631*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,316.70473722*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0193. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63744768*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.06. Актив торгуется на уровне $51.65821268*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.78. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.83443238*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.014. Криптовалюта сегодня стоит $0.49662743*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05962352*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992845-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-oktyabrya-2022/