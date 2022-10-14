Курсы криптовалют к доллару на 14 октября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $731.86. Сегодня актив торгуется на уровне $19,008.82759028*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 октября 2022 составляет $0.06056672*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $43.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,259.76838945*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0219. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61623044*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 14 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.50. Актив торгуется на уровне $50.43348032*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.75. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.26921889*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0292. Криптовалюта сегодня стоит $0.47114903*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00156. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05808053*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992692-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-oktyabrya-2022/