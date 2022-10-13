Курсы криптовалют к доллару на 13 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $37.72. Сегодня актив торгуется на уровне $19,117.45377433*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 октября 2022 составляет $0.06275996*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,295.81673509*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0219. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64606752*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 13 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.27. Актив торгуется на уровне $52.25105458*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.65. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.74350678*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0131. Криптовалюта сегодня стоит $0.4849909*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0597929*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992480-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-oktyabrya-2022/