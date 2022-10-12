Курсы криптовалют к доллару на 12 октября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $6.23. Сегодня актив торгуется на уровне $19,075.59760173*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 октября 2022 составляет $0.06159433*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.94. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,283.37070636*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65592386*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 12 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.54. Актив торгуется на уровне $51.96978406*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.00251318*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0069. Криптовалюта сегодня стоит $0.48952425*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05995963*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992258-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-oktyabrya-2022/