Курсы криптовалют к доллару на 11 октября 2022

Майнинг биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $399.36. Сегодня актив торгуется на уровне $19,238.57248518*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00132 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 октября 2022 составляет $0.06365418*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,300.60814134*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0386. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66894509*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.49. Актив торгуется на уровне $53.09658102*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.99. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.95923556*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0382. Криптовалюта сегодня стоит $0.51261303*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00323. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05994896*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992052-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-oktyabrya-2022/