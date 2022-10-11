Курсы криптовалют к доллару на 11 октября 2022

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $399.36. Сегодня актив торгуется на уровне $19,238.57248518*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00132 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 октября 2022 составляет $0.06365418*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,300.60814134*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0386. На данный момент актив торгуется на уровне $0.66894509*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 октября 2022 составляет $0.99997884*.
Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.49. Актив торгуется на уровне $53.09658102*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.99. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.95923556*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0382. Криптовалюта сегодня стоит $0.51261303*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00323. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05994896*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1992052-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-oktyabrya-2022/