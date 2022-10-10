Курсы криптовалют к доллару на 10 октября 2022

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $81.92. Сегодня актив торгуется на уровне $19,458.91829669*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 октября 2022 составляет $0.06245507*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,321.89597411*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6931547*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 10 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.20. Актив торгуется на уровне $53.68379371*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.00067261*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0211. Криптовалюта сегодня стоит $0.52987423*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06189929*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1991868-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-oktyabrya-2022/