На рынок ценных бумаг приходит все больше казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы активно открывают брокерские счета, фондовая биржа и торговля акциями становятся основным заработком для многих людей. С начала 2022 года количество новых розничных инвесторов увеличилось на 44%. Какие еще изменения произошли на биржевом рынке Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Первый квартал 2022 года показал резкий рост количества новых брокерских счетов, открытых на имя физических лиц. На данный момент их количество составляет 313 388, что в 2,1 раза больше, чем было год назад, и на 44% больше показателей начала 2022 года.

Так, по данным Центрального депозитария ценных бумаг, наибольший прирост количества новых брокерских счетов был зафиксирован в феврале, тогда эта цифра увеличилась на 69 тысяч новых счетов. В марте база розничных инвесторов расширилась более чем на 22 тысячи.

Кто открывает брокерские счета

Как показывает статистика, зарабатывать на фондовый рынок все чаще приходят молодые казахстанцы. Если в январе текущего года доля молодых инвесторов составляла 11,3%, а в феврале - 17,8%, то сейчас практически половина всех брокерских счетов (48,2%) принадлежит казахстанцам в возрасте до 35 лет.

С начала года выросло и количество владельцев счетов в возрасте от 18 до 24 лет. Эта цифра увеличилась почти в 2,5 раза и сейчас составляет 59 тысяч человек. Есть даже небольшое количество субсчетов, которые открыты на несовершеннолетних граждан, но с начала года в процентном отношении этот показатель остался на прежнем уровне и не превышает 0,1%. Хотя в абсолютных показателях есть небольшой рост.

Председатель правления Центрального депозитария Адиль Мухамеджанов связывает омоложение инвесторской базы со снижением барьеров входа на рынок и упрощением процесса открытия брокерского счета. Не последнюю роль в этом сыграли и появления новых мобильных брокерских приложений и способов удаленной идентификации личности.

Впрочем, несмотря на очевидный приток молодых игроков на фондовый рынок, большую долю розничных инвесторов по прежнему составляет группа в возрасте от 35 до 54 лет (35,2%), следом идет группа в возрасте от 25 до 34 лет (29,2%).

Сократилась только доля инвесторов старше 55 лет. В январе этот показатель был равен 21,2%, а в марте уже 16,6%. Происходит это за счет более активного роста других групп.

Если поделить инвесторов по половому признаку, то здесь наблюдается определенная стабильность. Доля женщин на фондовом рынке по прежнему составляет 42%, как это было и в прошлый месяц. В цифровом значении все же есть рост - 8 701 новый счет. А с начала года доля женщин-инвесторов увеличилась в 1,5 раза.

Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

В каких регионах открыто больше всего брокерских счетов

Что касается регионов, то вырисовывается такая картина: чаще всего открывают брокерские счета алматинцы - 22,8%, следом идут жители столицы - на их долю приходится 9,4% счетов.

Третье место занимает Туркестанская область с показателем в 9,1%, с начала года он увеличился в два раза. Меньше всего брокерских счетов открывается на севере страны: Костанайская область - 3%, Акмолинская область - 2,2%, и СКО - 1,4%.

Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

На 1 апреля 2022 года в системе учета Центрального депозитария в целом было зарегистрировано более 315 тысяч субсчетов, 90% которых открыто у пяти крупнейших брокеров Казахстана. Этот показатель также немного вырос по сравнению с началом года. Тогда он равнялся 89%.

Открытие брокерского счета всего лишь первый шаг к инвестированию. Нельзя просто взять, открыть счет и получать прибыль. Необходимо пройти обучение, выработать тактику и стратегию. Но главное, надо помнить, что фондовый рынок это то место, в котором правят трезвость и холодный расчет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1964078-na-rynok-tsennyh-bumag-prihodit-vse-bolshe-kazahstantsev/