Курсы криптовалют к доллару на 7 октября 2022

Майнинг биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $371.68. Сегодня актив торгуется на уровне $20,111.75536964*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00031 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 октября 2022 составляет $0.06272128*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $17.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,362.88544733*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70229245*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 7 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.24. Актив торгуется на уровне $54.15604761*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.08326858*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0084. Криптовалюта сегодня стоит $0.49563901*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06447442*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1991576-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-oktyabrya-2022/