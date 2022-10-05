Курсы криптовалют к доллару на 5 октября 2022

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $585.34. Сегодня актив торгуется на уровне $20,045.71784921*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00099 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 октября 2022 составляет $0.06177528*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $24.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,349.93550978*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0125. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70316423*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 5 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.56. Актив торгуется на уровне $54.82525618*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.77637387*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0203. Криптовалюта сегодня стоит $0.47336644*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00466. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06422388*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1991121-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-oktyabrya-2022/