Курсы криптовалют к доллару на 6 октября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $171.40. Сегодня актив торгуется на уровне $20,123.9077276*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00058 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 октября 2022 составляет $0.06232388*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $19.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,348.79329554*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70202765*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.15. Актив торгуется на уровне $54.35976472*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.93911537*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0224. Криптовалюта сегодня стоит $0.48808595*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00109. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0644828*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1991350-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-oktyabrya-2022/