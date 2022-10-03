Курсы криптовалют к доллару на 3 октября 2022

Покупка криптовалюты. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $140.81. Сегодня актив торгуется на уровне $19,178.12661914*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00064 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 октября 2022 составляет $0.0612923*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $17.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,294.81737117*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0134. На данный момент актив торгуется на уровне $0.68582932*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 3 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.57. Актив торгуется на уровне $52.54264818*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.54. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.12190322*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0267. Криптовалюта сегодня стоит $0.45948057*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05988493*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990728-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-oktyabrya-2022/