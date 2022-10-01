Курсы криптовалют к доллару на 1 октября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 октября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $20.54. Сегодня актив торгуется на уровне $19,572.51073954*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 октября 2022 составляет $0.06122*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,338.80310645*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70389979*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 1 октября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.07. Актив торгуется на уровне $53.86327323*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.77788874*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0041. Криптовалюта сегодня стоит $0.48304016*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00125. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06115999*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990581-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-oktyabrya-2022/