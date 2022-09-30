Курсы криптовалют к доллару на 30 сентября 2022

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $116.46. Сегодня актив торгуется на уровне $19,361.3264311*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 сентября 2022 составляет $0.06060837*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,326.54639034*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69988917*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 30 сентября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.18. Актив торгуется на уровне $53.40013448*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.6002481*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0388. Криптовалюта сегодня стоит $0.46741369*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06025969*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990372-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-sentyabrya-2022/