Курсы криптовалют к доллару на 29 сентября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $767.62. Сегодня актив торгуется на уровне $19,199.10409093*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00134 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 сентября 2022 составляет $0.05923675*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $55.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,310.63026384*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.69561508*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 29 сентября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.53. Актив торгуется на уровне $52.90001662*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.52. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.37372649*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.016. Криптовалюта сегодня стоит $0.43398148*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00138. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06016847*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990171-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-sentyabrya-2022/