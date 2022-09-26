Курсы криптовалют к доллару на 26 сентября 2022

Покупка криптовалюты. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $186.81. Сегодня актив торгуется на уровне $18,931.10149058*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00097 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 сентября 2022 составляет $0.05974952*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,305.43249472*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0243. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70258809*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 сентября 2022 составляет $0.99997884*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.35. Актив торгуется на уровне $53.42042449*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.94. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.65345475*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.49718771*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06223378*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989551-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-sentyabrya-2022/