Курсы криптовалют к доллару на 25 сентября 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $75.04. Сегодня актив торгуется на уровне $19,046.52217342*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00048 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 сентября 2022 составляет $0.06023229*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,329.70397881*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71873921*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 25 сентября 2022 составляет $1.00000073*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.53. Актив торгуется на уровне $54.70779073*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.43. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.01382834*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.49267241*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00259. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06535502*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989470-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-sentyabrya-2022/