Курсы криптовалют к доллару на 22 сентября 2022

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $324.12. Сегодня актив торгуется на уровне $18,993.56153538*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00089 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 сентября 2022 составляет $0.05978441*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $73.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,319.72416166*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0159. На данный момент актив торгуется на уровне $0.70185587*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 22 сентября 2022 составляет $0.99995566*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.76. Актив торгуется на уровне $52.66200244*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.85644779*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.40192094*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05847645*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989033-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-sentyabrya-2022/