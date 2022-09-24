Курсы криптовалют к доллару на 24 сентября 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $271.67. Сегодня актив торгуется на уровне $18,972.63662242*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 сентября 2022 составляет $0.06020822*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $19.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,306.15877467*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.71131376*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 сентября 2022 составляет $1.00005795*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.70. Актив торгуется на уровне $53.60998426*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $28.34865822*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0377. Криптовалюта сегодня стоит $0.50324461*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00445. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06398764*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1989417-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-sentyabrya-2022/