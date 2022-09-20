Курсы криптовалют к доллару на 20 сентября 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $594.19. Сегодня актив торгуется на уровне $19,008.82142704*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 сентября 2022 составляет $0.05989653*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $61.08. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,332.55896163*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0335. На данный момент актив торгуется на уровне $0.7148561*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 20 сентября 2022 составляет $0.99994344*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.95. Актив торгуется на уровне $51.71287246*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.35884485*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0283. Криптовалюта сегодня стоит $0.36612822*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00181. На данный момент актив торгуется на уровне $0.05738784*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1988632-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-sentyabrya-2022/