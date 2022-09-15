Курсы криптовалют к доллару на 15 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $301.06. Сегодня актив торгуется на уровне $20,174.24768931*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 сентября 2022 составляет $0.06124455*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $1.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,606.21003963*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0165. На данный момент актив торгуется на уровне $0.73430882*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 15 сентября 2022 составляет $1.00000507*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.97. Актив торгуется на уровне $59.52116188*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.14488745*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем не изменился в цене. Криптовалюта сегодня стоит $0.33742042*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06071606*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1987879-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-sentyabrya-2022/