Курсы криптовалют к доллару на 13 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $578.69. Сегодня актив торгуется на уровне $22,197.85809308*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 сентября 2022 составляет $0.06377175*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $10.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,723.79309553*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.8006333*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 13 сентября 2022 составляет $0.99979943*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.27. Актив торгуется на уровне $61.35324507*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.61780167*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.35465463*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06388686*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1987448-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-sentyabrya-2022/