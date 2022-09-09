Курсы криптовалют к доллару на 9 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $741.50. Сегодня актив торгуется на уровне $19,288.74398981*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 сентября 2022 составляет $0.06088614*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $42.29. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,632.13919893*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0254. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76645078*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 9 сентября 2022 составляет $0.99998403*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.60. Актив торгуется на уровне $57.50365103*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.73337978*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0129. Криптовалюта сегодня стоит $0.33553216*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06079362*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1986964-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-sentyabrya-2022/