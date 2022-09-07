Курсы криптовалют к доллару на 7 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,040.27. Сегодня актив торгуется на уровне $19,389.18011857*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00289 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 сентября 2022 составляет $0.06225527*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $130.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,610.24134365*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0661. На данный момент актив торгуется на уровне $0.76229304*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 7 сентября 2022 составляет $1.00005776*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.63. Актив торгуется на уровне $56.5956002*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $6.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.86936854*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.32740861*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00493. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06037271*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1986538-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-sentyabrya-2022/