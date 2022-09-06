Курсы криптовалют к доллару на 6 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $104.38. Сегодня актив торгуется на уровне $19,801.88087602*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 сентября 2022 составляет $0.06291757*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $63.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,605.27463215*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.79208637*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 6 сентября 2022 составляет $1.00002035*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $60.40326518*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $7.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.46336485*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.33112568*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06289613*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1986347-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-sentyabrya-2022/