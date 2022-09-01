Курсы криптовалют к доллару на 1 сентября 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $386.73. Сегодня актив торгуется на уровне $20,192.08333957*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00231 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 сентября 2022 составляет $0.06412663*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $57.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,573.6174999*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.78326849*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 1 сентября 2022 составляет $1.00005909*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.41. Актив торгуется на уровне $54.48387192*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.70984555*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0083. Криптовалюта сегодня стоит $0.32886113*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00257. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06210504*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1985637-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-sentyabrya-2022/