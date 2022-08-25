Курсы криптовалют к доллару на 25 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $202.52. Сегодня актив торгуется на уровне $21,502.02802174*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 августа 2022 составляет $0.06530159*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $55.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,657.85248876*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.02. На данный момент актив торгуется на уровне $0.83907464*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 25 августа 2022 составляет $0.99999408*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.16. Актив торгуется на уровне $56.60146944*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.31694016*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.34534146*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06830644*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1984720-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-avgusta-2022/