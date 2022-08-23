Курсы криптовалют к доллару на 23 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $171.70. Сегодня актив торгуется на уровне $21,235.06929163*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 августа 2022 составляет $0.06557239*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $14.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,579.02277939*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.81844596*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 23 августа 2022 составляет $1.0000931*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.51. Актив торгуется на уровне $55.3951447*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.40. Актуальная стоимость криптовалюты – $32.71868542*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0023. Криптовалюта сегодня стоит $0.33743215*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00024. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06705751*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1984370-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-avgusta-2022/