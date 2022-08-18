Курсы криптовалют к доллару на 18 августа 2022

Иллюстративное фото: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $572.51. Сегодня актив торгуется на уровне $23,638.87536077*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00238 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 августа 2022 составляет $0.06923014*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $47.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,866.29051049*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0754. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99602527*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 августа 2022 составляет $0.99995155*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.91. Актив торгуется на уровне $61.77363788*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $40.56050753*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0131. Криптовалюта сегодня стоит $0.37818705*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00414. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08331296*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1983700-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-avgusta-2022/