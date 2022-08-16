Курсы криптовалют к доллару на 16 августа 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $781.13. Сегодня актив торгуется на уровне $24,179.06801158*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00151 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 августа 2022 составляет $0.06903081*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $98.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,906.74396888*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0507. На данный момент актив торгуется на уровне $1.05739296*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 16 августа 2022 составляет $0.9997733*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.79. Актив торгуется на уровне $61.3305724*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.73. Актуальная стоимость криптовалюты – $41.31515603*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0099. Криптовалюта сегодня стоит $0.37224751*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00092. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07725496*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1983333-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-avgusta-2022/