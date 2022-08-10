Курсы криптовалют к доллару на 10 августа 2022

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $963.60. Сегодня актив торгуется на уровне $23,246.80940683*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00208 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 августа 2022 составляет $0.06920078*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $108.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,707.42494293*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0895. На данный момент актив торгуется на уровне $1.03942987*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 10 августа 2022 составляет $0.99982768*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $4.23. Актив торгуется на уровне $59.58763168*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $36.95086517*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.36782603*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00286. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07064016*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982520-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-avgusta-2022/