Курсы криптовалют к доллару на 9 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $520.97. Сегодня актив торгуется на уровне $23,911.57750809*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00055 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 августа 2022 составляет $0.07042221*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $68.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,771.73110157*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0172. На данный момент актив торгуется на уровне $1.09745038*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 9 августа 2022 составляет $0.99983995*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.12. Актив торгуется на уровне $62.92204981*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $38.37019911*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0037. Криптовалюта сегодня стоит $0.379702*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07062311*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982337-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-avgusta-2022/