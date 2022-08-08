Курсы криптовалют к доллару на 8 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $316.17. Сегодня актив торгуется на уровне $23,140.19774172*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00036 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 августа 2022 составляет $0.06985472*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $25.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,701.30083286*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0326. На данный момент актив торгуется на уровне $1.06058198*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 8 августа 2022 составляет $0.99984543*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.91. Актив торгуется на уровне $61.26916752*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.75897454*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.37315849*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06919716*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1982165-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-avgusta-2022/