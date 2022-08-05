Курсы криптовалют к доллару на 5 августа 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 августа 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $73.15. Сегодня актив торгуется на уровне $22,824.73050345*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 августа 2022 составляет $0.06853827*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,621.21608577*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99826997*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 5 августа 2022 составляет $0.99986824*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.64. Актив торгуется на уровне $59.41904694*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $35.49177108*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0043. Криптовалюта сегодня стоит $0.36981037*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00132. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06695364*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981881-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-avgusta-2022/