Tiffany выпустил "крипто-кулон" для держателей NFT

Иллюстративное фото: pixabay.com

Ювелирный бренд Tiffany&Co выпустил первый в мире "крипто-кулон". Приобрести его могут только держатели NFT CryptoPunk, заплатив 30 эфириумов (50 тысяч долларов США), передает Quartz.

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CryptoPunks считаются одними из самых ценных NFT среди коллекционеров. Многие держатели невзаимозаменяемых токенов с удовольствием используют пиксельные изображения зомби, обезьян или инопланетян в качестве аватарки в социальных сетях или в играх. Но, по словам экспертов, Tiffany&Co первыми придумали такой изящный способ "вывести" крипто-искусство за пределы цифрового пространства.

Ювелирный бренд Tiffany&Co предлагает держателям CryptoPunk "прокачать" свой токен с помощью реального золотого кулона, инкрустированного синими сапфирами, фиолетовыми аметистами и ярко-красными шпинелями. Приобрести такой кулон смогут только владельцы CryptoPunk за 30 эфириумов (50 тысяч долларов). Владение таким кулоном будет подчеркивать статус человека, поскольку будет говорить о его эксклюзивном праве на престижный NFT. Средняя стоимость CryptoPunk на этой неделе составила 74 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1981318-tiffany-vypustil-kripto-kulon-dlya-derzhateley-nft/