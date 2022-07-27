СМИ: Рассмотрение законопроекта о регулировании стейблкоинов отложат в США

Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

Законодатели США отложили рассмотрение законопроекта о регулировании стейблкоинов, которое было назначено на среду. Теперь его рассмотрят не раньше сентября, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Этот законопроект может стать первым решительным шагом на пути более жесткого регулирования крипторынка, который развивался практически бесконтрольно. Особую обеспокоенность у представителей администрации президента США Джо Байдена и членов двухпартийной группы законодателей вызывают стейблкоины (монеты, привязанные к курсу доллара либо любой другой валюты). По их мнению, этот вид цифровых активов может представлять угрозу стабильности мировой экономики.

Однако законодатели, работавшие над этим проектом, не смогли завершить его до голосования, которое было назначено на среду. Об этом сообщают собственные источники WSJ. По словам одного из них, законодатели не смогли прийти к согласию во время обсуждения стандартов, касающихся так называемых кастодиальных кошельков. Чиновники казначейства настаивали на положениях, которые были неудобны республиканцам.

Теперь законопроект, скорее всего, будет рассмотрен не раньше сентября. Именно тогда законодатели вернутся к работе после непродолжительного отпуска в августе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1980205-smi-rassmotrenie-zakonoproekta-o-regulirovanii-steyblkoinov-otlozhat-v-ssha/