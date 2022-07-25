Курсы криптовалют к доллару на 25 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $472.90. Сегодня актив торгуется на уровне $22,558.74780579*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00143 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июля 2022 составляет $0.06691803*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,587.6906693*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0776. На данный момент актив торгуется на уровне $0.96486992*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 25 июля 2022 составляет $0.99994319*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.80. Актив торгуется на уровне $57.97721341*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $25.5502845*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0105. Криптовалюта сегодня стоит $0.35870922*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00316. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06710187*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1980006-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-iyulya-2022/